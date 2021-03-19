В морозные дни стоимость отопления доходит до 80 рублей за «квадрат» Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре жильцы дома борются с большими счетами за отопление из-за неработающих котлов

В Сыктывкаре жильцы дома по улице Корабельной, 15 пытаются решить вопросы с большими счетами из-за отопления, которые приходят им из-за неработающих котлов.

Все проблемы начались в 2018 году, когда застройщик дома решил вместо подключения квартир к центральному теплоснабжению поставить пеллетный и электрокотел, то есть дом отапливается за счет собственной котельной. При покупке жилья собственников предупредили об особенности их квартир.

Так дом «грелся» 1,5 года. Управляющая компания пользовалась пеллетами, которые предоставил застройщик, однако их нужно регулярно менять и закупать заранее, что выходит очень дорого.

- Кроме этого, УК должна закупать пеллеты в авансовом порядке с последующим распределением фактически понесённых расходов на собственников. С учётом того, что жилищно-коммунальные услуги оплачиваются собственниками дома не в полном объёме, компания столкнулась с дефицитом средств для закупки топлива в необходимом объёме. Это привело к нарушению температурного режима в жилых помещениях, - объяснили в столичной мэрии.

По словам начальника городского Управления ЖКХ Александра Гонтаря, стоимость отопления пеллетами в теплые зимние дни будет держаться на уровне 46 рублей за квадратный метр, в морозные дни – до 80 рублей за «квадрат». Поэтому отопление дома перевели на имеющийся резервный электрокотёл, что также затратно. При этом большие расходы несут не только собственники, но и управляющая компания, которая не имеет права распределить затраты, превышающие установленные законом нормативы.

Данные обстоятельства привели к разногласиям среди собственников и управляющей компании по дальнейшей схеме теплоснабжения.

Жильцы дома встретились с представителями местной власти, где на собрании им предложили следующие варианты решения проблемы.

- Первое – возобновить работу котельной на пеллетах, оставив электрокотёл резервным вариантом. Второе – приступить к рассмотрению вопроса о возможности подключения дома к центральному теплоснабжению, - заявил первый вице-мэра Сыктывкара Александр Можегов.

Теперь жильцам предстоит решить, будут ли они голосовать «за» или «против» такого предложения. Но, как они сами признались, идея им нравится.

В мэрии же добавили, что дальнейшее разрешение ситуации находится на контроле администрации.

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