Зима возвращается на север Коми

Фото: Павел Канев

Как и обещали синоптики, к концу недели в Коми оттепель сменилась морозной погодой..

На территории Коми 19 марта будет облачно с прояснениями. Временами - небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный, 6-11 м/с. Температура ночью -7...-12, при прояснении до -21, в Воркутинском районе -20...-25, днем в южных районах -2...-7, на севере -7...-12, на крайнем северо-востоке -13..-18°С

В Сыктывкаре 19 марта ожидается небольшой снег, будет облачно с прояснениями.. Ветер северо-восточный, северный, 6-11м/с. Температура ночью -8...-10, днем -2...-4°С, сообщает Коми ЦГМС.

В выходные дни, по прогнозу синоптиков, в Коми сохранится холодная погода. Температура ночью -13...-18, в отдельных южных районах -8...-13, на севере при прояснении -23...-28, днем -2...-7, в отдельных северных районах -9...-14°С.

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