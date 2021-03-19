Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкар завезли два вагона мраморной крошки фракцией 2-5 миллиметров общей массой 138 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МКП «Дорожное хозяйство».

В конце 2020 года глава администрации Наталья Хозяинова предложила рассмотреть возможность применения на тротуарах в качестве реагента новый фрикционный материал, который бы мог эффективно справляться со скользкостью, а главное не портить восприятие облика города в отличие от песка и не доставлять дискомфорт сыктывкарцам.

В начале 2021 года у горнодобывающей компании в Свердловской области была закуплена мраморная крошку серого цвета. Ее поставили в марте, когда тротуары очищены от снежного наката, и их можно посыпать их крошкой.

Эксперимент с крошкой планируется провести на Коммунистической от железнодорожного вокзала до ЦУМа по обеим сторонам улицы.Причин тому несколько. Во-первых, Коммунистическая — это улица с наибольшим пешеходным трафиком, а значит, оценить эффективность крошки сможет большее количество горожан. Во-вторых, ширина тротуаров позволяет проводить обработку тротуаров механизированным способом, то есть при помощи комбинированных дорожных машин.

Речи о повторном применении мраморной крошки пока не ведется, поскольку для этого нужна специализированная техника и, соответственно, место для ее промывки от другого попавшего мусора и грязи. Страны, которые давно применяют крошку в качестве антигололедного реагента и практикуют ее повторное применение, промывают собранную ее в водных объектах, как в природных, так и в искусственных, а затем уже отправляют ее в места складирования до будущего сезона.

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