Зима не хочет уступать Коми весне

Фото: Павел Канев

В выходные дни, по прогнозу синоптиков, в Коми сохранится холодная погода. На территории Коми 20 марта будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, на крайнем северо-востоке - юго-восточный, 4-9 м/с.

Температура ночью -9...-14, при прояснении -19...-24, днем -2...-7, местами -8...-13°С. На крайнем северо-востоке ночью -25...-30, днем -14...-19°С.

В Сыктывкаре 20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем - без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура ночью -11...-13, днем -3...-5°С.

В субботу, 21 марта, на территории Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Температура ночью -12...-17, при прояснении -17..-22, днем -3...-8, на крайнем северо-востоке -10...-15°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Коми (подробности)