В Коми снова скончались от коронавируса 2 человека за сутки

Скончались от инфекции всего на данный момент в Коми 783 пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 марта в России 9632 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 71 новый случай.

Всего в республике сейчас 40 886 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 783 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 39 735 человек (65 пациентов выздоровели за сутки).

Кстати, причины вытеснения гриппа коронавирусом минувшей зимой сейчас обсуждаются экспертами. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Во многих странах мира, включая Россию, грипп этой зимой не проявился как обычно. В частности, в Коми в этом сезоне не было зарегистрировано ни одного случая гриппа.

"Произошло состязание между коронавирусом и гриппом, сейчас это предмет обсуждения. Еженедельно идут отчеты о системе надзора над гриппом. После нескольких недель мой коллега-эпидемиолог пришел и сказал, что нет изоляции вируса. Ошиблись? Нет. Потом стали связываться с коллегами - нигде нет. Коронавирус более гостеприимный, а грипп худенький, бедный и убежал", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что на распространение гриппа повлияли санитарные меры, принятые из-за коронавируса, а также отсутствие массовых путешествий, благодаря которым обычно "грипп идет с Южного полушария на Северное и обратно".

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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