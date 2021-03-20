В Коми прививка от ковида не защищает от наказания за отсутствие маски

Фото: архив КП

Житель Ухты 18 марта привлечен к административной ответственности за отсутствие маски в общественном месте. Вакцинация от COVID-19 от наказания его не спасла.

Ухтинца застигли без маски в помещении аптеки. Во время суда свою вину в правонарушении он признал, однако сообщил, что прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Суд, принимая решение, обратил внимание на то обстоятельство, что прохождение вакцинации от COVID-19 не освобождает граждан от обязанности использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах.

Гражданину назначено административное наказание в виде предупреждения, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Коми оправдал человека без маски в общественном месте (подробности)