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Общество20 марта 2021 16:16

«Лямпиада» в Коми: на старт вышли несколько сотен человек

Отличный репортаж для тех, кто не смог выбраться на этот праздник
Источник:kp.ru
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Видео телеканала "Юрган"

20 марта в селе Большелуг Корткеросского района стартовал любимый многими жителями и гостями Коми республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада».

Напомним, в программу фестиваля включены чемпионат Республики Коми по национальному виду спорта «Гонки на охотничьих лыжах», соревнования по лыжным гонкам, биатлон на лямпах, этап спартакиады национально-культурных автономий региона.

Помимо спортивных мероприятий, организованы этнокультурные площадки, выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, детская и концертная площадки.

Если вы не смогли выбраться на этот совершенно чудесный праздник, смотрите отличный репортаж телеканала "Юрган".

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