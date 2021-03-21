В Коми врач раскрыл главные секреты сильного иммунитета

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Некоторые люди могут спокойно сидеть на сквозняке, гулять в мороз в легкой куртке, но при этом не заболевают. В то время как другие берегутся изо всех сил, кутаются в теплые свитеры и всё равно часто простужаются. Особенно ярко это можно увидеть на фоне новой коронавирусной инфекции COVID-19. Почему у одних заболевание протекает практически без симптомов, а другие переносят болезнь тяжело? С чем это связано? Все дело в иммунитете. О том, как его укрепить, рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Республики Коми, кандидат медицинских наук Ольга Вахнина.

Иммунитет – это защитные свойства нашего организма, которые проявляются в умении обнаруживать чуждые ему бактерии и вирусы, а также бороться с ними. В человеческом организме выделяют два уровня иммунологической защиты – врожденный и искусственный иммунитеты. Первый из них приобретается при болезнях, а потом передаётся по наследству. Второй – человек приобретает в результате введения готовых антител или вакцин (прививок). В этом случае организм начинает вырабатывать собственные антитела, и эта способность сохраняется на долгие годы.

По словам Ольги Вахниной, о снижении иммунитета можно судить по таким признакам как быстрое утомление, слабость, чувство разбитости; частое повторение острых респираторных инфекций (чаще чем 3-4 раз в год); возникновение аллергических, аутоиммунных, онкологических заболеваний.

– Укрепить или, вернее, создать специфический иммунитет против определенного заболевания можно только одним способом – провести вакцинацию. Однако существуют и другие дополнительные способы поддержания иммунитета. Это правильное питание, которое должно быть как минимум трёхразовым. Пища – разнообразной, для того чтобы в организм поступало достаточное количество витаминов и микроэлементов. Также полноценный и здоровый сон. Продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов в день, в зависимости от потребностей организма. Не стоит забывать о физическая активность. Движение особенно необходимо людям, которые имеют сидячую работу. Полезными будут пешие прогулки в быстром темпе. Также стоит отказаться от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя очень негативно сказываются на состоянии иммунной системы, - отмечает Ольга Вахнина.

Что касается витаминов, то они дадут положительный результат при условии курсового приёма в течение одного месяца два раза в год – весной и осенью, говорит врач. Среди основных факторов, которые ставят под удар иммунитет – хронические стрессы. Под действием стресса, переутомления, хронических болезней у человека начинается иммунодефицит.

– Самое главное, на мой взгляд, – сохранять внутреннее спокойствие, беречь себя и своих близких, с интересом смотреть на мир и мудро относиться к любым жизненным поворотам. Часто человеку во время праздника желают здоровья. Но правильнее желать человеку не нервничать, чтобы у него всегда был крепкий иммунитет. Тогда и лекарства не потребуются, - заключила медик.

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