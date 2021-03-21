В Коми вновь зафиксированы две смерти от коронавируса

Озвучены обновленные данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Число заболевших коронавирусом, растущее каждый день, в Коми достигло 40 953 человек. Но, несмотря на снижение ежедневных данных по числу зараженных, количество погибших все еще увеличивается.

Так, согласно федеральным данным, в республике за сутки выявлено 67 заболевших коронавирусом. За это же время болезнь унесла жизни двух человек, а с начала пандемии от инфекции погибли 785 человек.

Сообщается, что к 21 марта количество выписанных по выздоровлению увеличилось на 63 пациента и составило 39 798 человек.

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