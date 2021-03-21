Жителям Коми рассказали о положенных льготах, введенных из-за коронавируса

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Распространение коронавируса и меры, принимаемые для борьбы с ним, внесли значимые изменения в привычный уклад жизни для миллионов российских граждан. Роспотребнадзор принимает активное участие в разработке и реализации мер, направленных на поддержку потребителей в условиях пандемии.

На сайте Правительства Российской Федерации была создана новая кнопка «Узнайте, какие меры вам подходят». Ответив на простые вопросы относительно рода занятий, наличия детей и инвалидности, гражданин имеет возможность ознакомиться с полым перечнем мер поддержки. По каждой из них дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

Разрешена продажа лекарств через Интернет

У граждан появилась возможность купить лекарства через Интернет или по телефону, заказав их доставку на дом. Ограничения установлены только для психотропных, рецептурных препаратов, а также лекарств с высоким (свыше 25%) содержанием спирта.

Административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составил от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 2 до 6 млн рублей – для юрлиц.

Штрафы за завышение цен на лекарства

Введена административная ответственность за завышение цен на лекарства. При допущении превышения предельных оптовых надбавок к отпускным ценам производителя, штраф для должностных лиц составляет от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

Возврат билетов на отмененные зрелищные мероприятия

При отмене зрелищных мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности потребителям гарантировано оказание оплаченной или сопоставимой услуги без доплат. Возврат денежных средств возможен при отказе исполнителя от проведения мероприятий и осуществляется в течение 180 дней со дня обращения потребителя.

Защита туристов

Потребители получили гарантии получения оплаченной услуги без осуществления дополнительных доплат. При отказе туриста от переноса сроков поездки предусмотрен возврат уплаченных туристом денежных средств в срок не позднее 31 декабря 2021 года. Для уязвимых категорий потребителей предусмотрен более короткий срок для возврата денег – 90 дней.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

Начиная с апреля и до конца 2020 года Правительством Российской Федерации был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам. Также в случае истечения межповерочного интервала счетчика, его показания считались действительными. Кроме того, в 2020 году даже в случае образования задолженности за коммунальные платежи, гражданам не ограничивали пользование коммунальными услугами.

Заочное проведение собраний в многоквартирных домах

Была установлена законодательная возможность проведения общих собраний собственников через интернет. Предусмотрена возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.

Кредитные каникулы

Граждане могли на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе потребительским кредитам или ипотеке. Обратиться за отсрочкой можно было, если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов.

Полис ОСАГО без прохождения техосмотра

В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО можно было заключить без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра.

Возврат билетов за не состоявшуюся авиаперевозку

Гарантирован зачет внесенных за билет сумм в стоимость нового билета посредством выдачи ваучера. При отказе потребителя от переноса сроков поездки, он вправе отказаться от услуги. Денежные средства будут возвращены через 3 года с даты поездки с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Для уязвимых категорий потребителей предусмотрен возврат денег в течение 90 дней.

Возврат денег за отмененную бронь в гостинице

Потребителям гарантировано оказание оплаченной (в т.ч. частично) услуги без доплат. Перенос сроков можно осуществить в пределах 18 месяцев с даты первоначального заселения, но не позднее конца 2021 года. При отказе потребителя от оказания услуг, возврат денежных средств предусмотрен до 31 декабря 2021 года. Для уязвимых категорий потребителей предусмотрен возврат денег в течение 90 дней.

Нормативные акты принимались с учетом интересов потребителей

Роспотребнадзор обеспечил учет интересов потребителей при разработке новых нормативных правовых актов, связанных с пандемией коронавируса:

При разработке и принятии нормативных правовых актов, связанных с реализацией «регуляторной гильотины» Роспотребнадзору удалось сохранить и даже усилить все ключевые нормы, обеспечивающие права потребителей, в сфере торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг:

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