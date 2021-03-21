Сыктывкар, Воркута и Ухта стали самыми зараженными коронавирусом городами

Выявлено ПЦР–тестированием 40 953 случая заболевания COVID–19 Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки 67 жителей республики получили положительный тест на covid-19. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что больше всего зараженных было обнаружено в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

- Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 17 случаев, Ухте — 13, Воркуте — 12. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, - сообщили в надзорном органе.

Также отметим, что за прошедшие 24 часа было зарегистрировано два летальных исхода. Данный показатель не меняется уже больше недели.

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