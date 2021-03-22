В Коми зарплата в отраслевой сфере достигла 93 тысяч рублей

Самой прибыльной отраслью в Коми стала добыча нефти и газа Фото: архив "КП"

Нефтяники и газовики Коми могут рассчитывать на зарплату в 93 тысячи рублей. Об этом сообщают эксперты, опрошенные РИА «Новости». По данному показателю республика расположилась на 19 месте из 85.

Больше всего, а это 380 тысяч рублей, получают на Сахалине. Это в два раза больше, чем отраслевая зарплата в Москве, которая на данный момент составляет 190 тысяч рублей за услуги финансиста. Третье место осталось за Ямало-Ненецким округом. Тут за работу в сфере нефти и газа предлагают 170 тысяч рублей.

Меньше всего получают работники транспорта и военного машиностроения в Мордовии – 38 тысяч рублей.

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