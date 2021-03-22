В Коми продолжают умирать от коронавируса по два человека в сутки

В Коми вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Коми выявили 65 новых случаев COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 41 018 случаев заражения.

За минувшие 24 часа выздоровели 62 пациента, а скончались - 2. Всего от COVID-19 вылечились 39 860 человек.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 4 466 153 случая заражения COVID-19. Из них на поправку пошли 4 077 185 человек, а скончались - 95 391.

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