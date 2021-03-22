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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 11:50

Депутат Госсовета Коми Сергей Гагаузов находится на аппарате ИВЛ из-за коронавируса

Состояние пациента оценивается как тяжелое
Источник:kp.ru
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У депутата поражено 75% легких

Фото: Архив "КП"

Сергей Гагаузов - депутат Госсовета Коми и директор Детской художественной школы - находится в реанимации в городской больнице Воркуты. Мужчина был госпитализирован в с коронавирусной инфекцией.

Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. У Гагаузова диагностировано высокое поражение легких - 75%. Медики советуют перевести депутата в Сыктывкар, однако именно необходимость в ИВЛ ставит вопрос транспортировки под сомнение.

Cейчас рассматривается вопрос об эвакуации Гагаузова бортом санавиации в столицу Коми, сообщает «Комиинформ».

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