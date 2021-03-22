В Водном под Ухтой охотники отстрелили волчью семейную пару

Фото: газета «Палитра города». Новости Ухты

Возле поселка Водный городского округа Ухты охотники застрелили двух волков. В последнее время волки загрызли в поселке шесть собак, последних двух растерзали прямо в вольерах.

Удивительное дело, но бездомных собак хищники не грызут, видимо, уличные собаки, в отличие от сородичей, сидящих на привязи, разбегаются в момент прихода волков в поселок, сообщает программа "День".

По следам определили, что в поселок приходят два волка. В субботу выследить удалось самца, в воскресенье застрелили самку. Волк-самец оказался довольно крупным – около 70 килограмм.

Фото: газета «Палитра города». Новости Ухты

Как отметил один из охотников, раньше волки если и приходили в поселок, то было это разово. Эта же пара серых хищников прочно обосновалась возле поселка. Возле Водного остался еще один волк-одиночка. Если он не уйдет, то в ближайшее время жители поселка вновь собираются выйти на охоту, тем более, что лицензия на добычу хищника есть.

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