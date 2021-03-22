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Общество22 марта 2021 16:00

В Сыктывкаре снесли ветхие деревяшки на перекрестке Карла Маркса и Чкалова

Соседство статных высоток и старых домов уже никого не удивляет
Елена СЕРГЕЕВА
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Зрелище эпичное, впечатляющее и приятное.

Фото: Екатерина САВЕНКО

В столице Коми продолжают сносить старые дома в центре города. Сегодня бульдозер сравнял с землёй ветхие деревянные дома на перекрёстке улиц Карла Маркса и Чкалова. Временно было изменено движение транспорта.

То, что в столице Коми статные новые 18-этажные высотки соседствуют с вросшими в землю старыми деревяшками, - никого уже не удивляет. Горожане привыкли к "городу в деревне", или наоборот.

Особенно жители центральных улиц города, граничащих с микрорайоном Орбита, - Карла Маркса, Чкалова, Клары Цеткин и Громова, Печорской и Энгельса. Этот район Сыктывкара активно застраивается вот уже на протяжении последних шести-семи лет.

Интересно, как долго будет пылиться в Сыктывкаре этот хлам?

Фото: Екатерина САВЕНКО

Зрелище эпичное, впечатляющее и приятное. Многие деревяшки долгое время стояли пустыми и служили пристанищем для бездомных товарищей. Также планируется вырубка деревьев в этом районе.

Старые деревяшки рядом с современными высотками - не редкость в Сыктывкаре.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Напомним, первыми в этом районе появились "столичные высоты": дома Карла Маркса 111, Осипенко 12, Клары Цеткин 10. Затем сдали "Лондон" (Карла Маркса 100), начал строиться ЖК "Семейный" (Громова, 51) и дом на Клары Цеткин, 2.

Бульдозер выровнял территорию.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Затем строительство "двинулось" в сторону центра города, как грибы, начали "расти" ЖК "Прага" (Карла Маркса, 119), ЖК "Прага 2" (Карла Маркса, 129), ЖК "Прага 3" (Водопьянова, 15), ЖК "Токио" и многие другие.

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