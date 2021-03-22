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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 16:07

В Сыктывкаре за минувшие сутки 19 человек заразились коронавирусом

Всего за прошедшие 24 часа было зафиксировано 65 случаев инфицирования
Источник:kp.ru
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Выявлено ПЦР–тестированием 41 018 случаев заболевания COVID–19

Фото: Архив "КП"

В Коми вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. За сутки в республике обнаружено еще 65 человек с положительным тестом на covid-19.

Отмечается, что 19 из них - жители Сыктывкара. На втором месте по количеству зараженных остается Ухта. Здесь зафиксировано 13 случаев забоелвания.

Всего в Коми 41 018 больных коронавирусом, 39 860 сумели побороть вирус, 787 человек стали жертвами covid-19 за все время пандемии.

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