По итогам операции «Мигрант» в Сыктывкаре возбуждено два уголовных дела

Правоохранители Сыктывкара искали в ресторанах нелегальных работников. Фото: Нина Юшкова

С 15 по 21 марта сыктывкарские правоохранительные органы проводили рейд, в ходе которого вычисляли нелегальных трудовых мигрантов в ресторанах и кафетериях Сыктывкара. 19 марта на операцию сотрудники пригласили сотрудника «Комсомолки», а мы, конечно, за любую движуху.

Ночная операция

Операция началась с собрания в актовом здании полиции на Первомайской 21. Время не раннее – на часах 21:00. Зал наполовину полон эталонными мужчинами в формах – федеральная служба войск национальной гвардии ОМОН, сотрудники миграционной службы и полиции, среди них две прекрасные девушки – тоже участницы выезда.

Операция началась с собрания в актовом здании полиции на Первомайской 21. Фото: Нина Юшкова

Всё серьёзно – собрались, стали обсуждать цели и задачи рейда, все нюансы. Сотрудники ОМОН внушительные ребята – бронированные жилеты, шлемы – детально обговаривали каждый шаг своих действий. Остальные тоже обсуждали схемы залов, обговаривали свою работу.

Всё серьёзно – собрались, стали обсуждать цели и задачи рейда, все нюансы. Фото: Нина Юшкова

Участников собрания разделили на команды и пояснили, на какую точку они отправятся «на разведку».

Ночной рейд был направлен на рестораны «Армения», «Бакинский дворик» и «Бакинский бульвар», «Мангал». Меня, корреспондента, направили с командой правоохранителей в «Бакинский дворик» на Колхозной.

Я, корреспондент, была направлена в команду правоохранителей в Бакинский дворик на Колхозной. Фото: Нина Юшкова

Когда мы ехали в машине, развязалась непринуждённая беседа – мужчинам в форме хотелось больше узнать о моей работе журналиста. Между делом выяснилось, что один сотрудник владеет коми языком, и я с удовольствием перекинулась с ним парочкой фраз, нашлись даже общие интересы.

Без шуток тоже не обошлось – в машине обсуждали схему планировки ресторана, вспоминая, был ли там кто-то из сотрудников когда-то, предположили, что я люблю дискотеки в ресторанах и останусь там отдыхать после операции.

Зарегистрируйте "Танцульки"

Подъехав к месту нашей операции «Ы», правоохранители уверенно зашагали в ресторан, я за ними. Сразу же зафиксировали нарушителей Указа Главы РК от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности» – отдыхающие зажигали на танцполе. Зашли правоохранители – все разбежались.

Зашли правоохранители – танцульки прекратились. Фото: Нина Юшкова

Сотрудник отдела по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) остался оформлять протокол за нарушение запрета на проведение дискотек в период режима повышенной готовности. С администратором объекта провел разъяснительную беседу по вопросам осуществления ресторанной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Сотрудник ОИАЗ остался оформлять протокол за нарушение запрета на проведение дискотек в период режима повышенной готовности. Фото: Нина Юшкова

Проверили каждый уголок!

Сотрудники ФСВНГ ОМОН и миграционной полиции отправились в сердце ресторана – на кухню.

На кухне творческий процесс – готовят, жарят шашлыки, моют посуду. Всех проверили, опросили. Фото: Нина Юшкова

На кухне творческий процесс – готовят, жарят шашлыки, моют посуду. Всех проверили, опросили.

На кухне творческий процесс – готовят, жарят шашлыки, моют посуду. Всех проверили, опросили. Фото: Нина Юшкова

Поднялись даже в гардеробную, которая находится на чердаке – нашли там сотрудника, все документы у него оказались в порядке, как и у всех работников.

Поднялись даже в гардеробную, которая находится на чердаке – нашли там сотрудника, все документы у него оказались в порядке, как и у всех работников. Фото: Нина Юшкова

На связь с нашими правоохранителям вышла другая команда – у них был замечен нелегальный труженик в одной шавушной. На других объектах «нелегалов» в этот день не выявлено.

Сотрудники ФСВНГ ОМОН и миграционной полиции отправились в сердце ресторана – на кухню. Фото: Нина Юшкова

Около 23:00 рейд завершился – правоохранители поехали на Первомайскую 21, стартовую точку для подведения итогов операции, а меня отпустили домой. Ну как отпустили… Довезли прямо до подъезда, чтобы на меня никто не напал среди ночи.

Из сводки УМВД

Оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Мигрант» прошли в Сыктывкаре с 15 марта по 20 марта. Основные задачи: пресечение нарушений в сфере миграции при осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, правил привлечения и использования иностранных работников организациями и индивидуальными предпринимателями.

В ходе проведения ОПМ «Мигрант» сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару, совместно с заинтересованными службами и ведомствами было проверено всего объектов 292: 127 квартир, 29 частных домов, 38 общежитий, 23 гостиницы, 16 производственных объектов; 47 объектов торговли; 5 рынков; 7 объектов строительства. Проверено мест компактного проживания - 21.

За период проведения ОПМ проверено иностранных граждан и лиц без гражданства всего - 227, проверено иностранных работников - 121.

Также за время Операции выявлены правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, по которым составлено 26 административных протоколов. По материалам в сфере миграции возбуждено 2 уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

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