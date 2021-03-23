Троим воркутинцам вынесли приговор за жестокое избиение знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 21-летнего, 16-летнего и 15-летнего жителей Воркуты признали виновными в причинении средней тяжести вреда здоровью 18-летнему знакомому и краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, 7 ноября в квартире дома на Шахтерской Набережной фигуранты в ходе ссоры на почве ранее произошедшего конфликта избили 18-летнего знакомого. В результате он получил вред здоровью средней степени тяжести.

В сентябре несовершеннолетние фигуранты при пособничестве 18-летнего (потерпевшего по эпизоду избиения; уголовное дело по обвинению его в пособничестве в краже, выделенное в отдельное производство, в настоящее время рассматривается судом), действуя по предварительному сговору, сняли 15 тысяч рублей с банковской карты мужчины, с которым познакомились на улице. Пин-код злоумышленники увидели, когда потерпевший расплачивался картой в магазине.

В итоге 21-летнего фигуранта посадили на 2,5 года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. 16-летний подсудимый проведет 4,5 года в воспитательной колонии. 15-летнего злоумышленника от наказания освободили. До своего совершеннолетия он будет находиться в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Приговор не вступил в законную силу.

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