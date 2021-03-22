Южный ветер принес в Коми мокрый снег и порывистый ветер

Фото: Анатолий Кораблев

Зима нехотя уступает свои права весне. В понедельник, 22 марта, в Коми потеплеет. Но ветер и мокрый снег с дождем не порадуют.

На территории Коми 22 марта будет облачно с прояснениями. Небольшой ночной снег днем перейдет в умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах на дорогах установится гололед. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура ночью -7...-12, при прояснении -16...-21, днем +1...-4, на крайнем северо-востоке -8...-13°С.

В Сыктывкаре 22 марта будет облачно с прояснениями. Все тот же мокрый снег. И сильный южный ветер: 5-10 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -1...+1°С., сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, с началом рабочей недели свои права на территорию республики в полный рост заявит весна. Только она будет достаточно суровой, словно недовольна тем, что в этом году ее долго не пускали «на царство». Прогноз погоды в Коми на 22 – 26 марта.

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