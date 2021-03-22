Сыктывкару грозит транспортный коллапс: САТП №1 отказалось от десятка маршрутов

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САТП №1 не заявилось на аукцион по обслуживанию маршрутов №1 и №15, с прискорбием сообщает мэрия Сыктывкара. Это означает, что их нормальная работа в ближайшее время – под большим вопросом. Администрация столицы Коми ищет варианты решения.

Перевозчик ссылается на значительные финансово-экономические трудности, вызванные, в том числе и объективными обстоятельствами в 2020 году (пандемия). И в середине февраля сообщил в мэрию об отказе продолжать выполнять транспортное обслуживание населения. В ответ администрация предупредила САТП №1 о необратимости процесса передачи маршрутов иным перевозчикам.

Позднее, в феврале, САТП № 1 не приняло участия в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на перевозки по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54.

Мэрия заключила с САТП №1 краткосрочный контракт на март по маршрутам №№ 3, 18, 19, 38, 46, 54 с сохранением стоимости проезда за одну поездку - 28 рублей.

При этом по маршрутам №1 и №15 был заключен аналогичный краткосрочный контракт на март и апрель с Товариществом индивидуальных перевозчиков. На этих маршрутах в соответствии с региональными нормативными документами установлена стоимость проезда размером 23 рубля.

В настоящее время САТП №1 вновь озвучивает намерение не принимать участие в предстоящих аукционах, настаивая на десятикратном увеличении объемов финансирования.

«Наша задача – обеспечить стабильное транспортное обслуживание горожан, чтобы каждый мог вовремя и без проблем доехать на автобусе на работу, домой и по делам. Никакие сложности перевозчиков не должны отражаться на работе городского транспорта. Для этого мы ищем все возможные варианты решения возникающих вопросов со всеми заинтересованными сторонами», – заявляет мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Напомним, в августе 2020 года Контрольно-счётная палата Республики Коми пришла к неутешительным выводам в ходе проверки АО «Комиавтотранс» (ООО «САТП №1» является дочерним предприятием): по итогам 2019 года убыток предприятия достиг рекордного уровня, превысив 45 миллионов рублей.

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