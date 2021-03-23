Прибыль важнее медалей: в Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта

Сейчас в бесплатной секции по плаванию тренируется более 250 детей и подростков. Фото: бассейн Орбита.

В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта. Центром событий на этот раз стал плавательный бассейн «Орбита». Родители юных пловцов уверены: чиновникам не интересны спортивные достижения республики. Дескать, во главу угла власть имущие поставили денежный вопрос и намерены зарабатывать везде, где получится.

Дорогой заплыв

Родителям школьников, которые занимаются в секции плавания в бассейне «Орбита», стало известно о том, что спортивную школу хотят реорганизовать.

— Сегодня бассейн «Орбита» и работающая на его базе спортшкола – это единое целое. Мой сын посещает школу с самого основания – уже пять лет, и всё это время занятия для ребят были бесплатными, – рассказывает мама Наталия Иванова. – Минспорта готово объединить бассейн и спортшколу под единый Центр спортподготовки сборных команд. Цель одна: максимальное извлечение коммерческой выгоды.

По опасениям родителей, региональный минспорта намерен увеличить количество коммерческих плавательных дорожек на сеансе. Фото: бассейн Орбита.

До сих пор благодаря внебюджетным источникам для ребят, а это более 250 детей и подростков, в спортшколу два раза в год закупалось обмундирование и инвентарь для занятий. Из этого же фонда удавалось оплачивать проезд детей к месту соревнований и их проживание в гостинице.

– Мы прекрасно понимаем, что не у всех спортсменов родители могут оплатить выезд на состязание. В то же время соревнования – один из важнейших аспектов развития любого спортсмена, – констатирует родительница. – Бюджет сегодня практически не выделяет деньги на поездки к месту состязаний детям-спортсменам. Если школу всё-так реорганизуют, то о каких спортивных достижениях региона тогда говорить?

По опасениям родителей, региональный минспорта намерен увеличить количество коммерческих плавательных дорожек на сеансе. Это означает, что юные пловцы будут лишены тренировочной базы в том объёме, в каком это происходит сейчас. Следовательно, чтобы качественно тренироваться и готовиться к соревнованиям, мамам и папам придётся покупать допчасы. А это далеко не всем по карману.

Родители юных пловцов уверены: чиновникам не интересны спортивные достижения республики. Фото: бассейн Орбита.

Кто следующий?

Возмущённые горожане хотели лично встретиться с представителями регионального ведомства и на 20 марта назначили собрание. Однако никто из чиновников так и не отважился пообщаться с собравшимися в фойе бассейна. Сюда пришли 160 родителей!

Впоследствии министр спорта Коми Виталий Савилов выступил с официальным заявлением, дескать, о закрытии спортшколы речи не идёт. А вот о предстоящей реорганизации бассейна, учредителем которого, кстати, является минспорта РК, чиновник почему-то промолчал.

– Опасения родителей напрасны. Образовательный процесс в спортивной школе будет продолжен, – уверяет министр.

Министр спорта Коми Виталий Савилов.

Общественник, в прошлом тренер Олег Меладзе уверен, что после реорганизации спортшкола будет ограничена в использовании здания бассейна рамками договора аренды.

– Минспорт не раскрывает родителям все карты. Какими будут новые условия, никто не знает, – отмечает Меладзе. – Тренерам и руководству школы, возможно, придётся несладко. На моей памяти несогласие по ключевым вопросам с учредителем и работодателем заканчивалось в лучшем случае увольнением по собственному желанию, в худшем – травлей или судебными тяжбами.

Тревожные звоночки не заставили себя долго ждать. Так, 18 марта за отказ участвовать в реорганизации бассейна была уволена и.о. директор спортшколы «Орбита» Марина Рудавина. 19 марта её место вновь занял действующий директор Артём Кирушев (последние полгода он провёл в СИЗО. Является обвиняемым в посредничестве в коммерческом подкупе по делу и.о. руководителя спортобщества «Динамо» Святослава Осадчука. — Ред.). Однако 20 марта Кирушев вышел на больничный. Кто сейчас заведует процессом присоединения реорганизации, неизвестно.

Родители юных пловцов всё же намерены бороться за интересы своих детей и разослали открытые письма в различные ведомства, в том числе в Приёмную Президента страны. Вместе с тем, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, которая также следит за ситуацией вокруг бассейна, сообщила, что администрация города никак не может повлиять на ход реорганизации.

Кстати

Уже после написания этого материала глава Коми Владимир Уйба выступил с видеообращением, в котором сообщил, что все процессы по реорганизации спортшколы будут приостановлены:

– Я сегодня нахожусь в командировке в Москве, но посчитал обязательным сделать это обращение. До меня дошла вся информация по поводу реорганизации преобразований в спортивной школе по плаванию в Сыктывкаре. Хочу четко обозначить свою позицию.

Во-первых, в этих реорганизациях минспорта Коми видит определенные правильные шаги, но любые шаги чиновников от спорта должны в обязательном порядке соразмеряться и объясняться и общественности, и спортсменам. Тем более, родителям молодых дарований.

Я сейчас остановил все преобразования и реорганизации. Вернусь из командировки, найдем время, соберемся вместе с Минспорта, общественниками, родителями, выслушаем все стороны, чтобы принять взвешенное ответственное правильное решение, которое будет всеми же согласовано. До этого момента никаких преобразований не будет.

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