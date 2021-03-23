В Коми число зараженных COVID-19 перевалило за 41 тысячу человек

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми, по состоянию на 23 марта, в лечении от коронавируса все еще нуждаются более сотни пациентов. Все они продолжают лечение либо в стационарах, либо дома с легкой формой болезни.

По данным оперативного штаба республики, в Коми за сутки было зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявлено 41 085 фактов Covid-19.

Сообщается, что в течение всего периода пандемии на 23 марта было выписано по выздоровлению 39 924 пациентов, в том числе 64 – за сутки. Также скончались за сутки два ковид-больных, так и не справившихся с болезнью. Всего в Коми от Covid-19 погибло 789 человек.

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