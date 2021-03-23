В Сыктывкаре хулиганы разобрали по частям новый арт-объект

Арт-объект около железнодорожного вокзала в Сыктывкаре. Фото: Нина Юшкова

Недавно в Сыктывкаре появился новый арт-объект, его установили у здания железнодорожного вокзала столицы. Объект представляет из себя вагончик на рельсах, наполненный углём.

Правда, уже новую композицию обокрали неизвестные. Хулиганы похитили с него две лопаты и даже растащили часть угля.

Арт-объект около железнодорожного вокзала в Сыктывкаре. Фото: Нина Юшкова

С сыктывкарсках пабликах пишут:

– Такое надо ставить в шахтерских городах, а у нас что символизирует вагонетка? – спрашивает Марина Викторовна. Ей ответил Александр Устюгов: "То, что в Инте, Воркуте когда-то добывали уголь и Сыктывкар (как и Москва) за счет этого жил и процветал".

- Потрачено 5 миллиардов рублей, - прокомментировала Анна Малосельская.

На негодование комментаторов Женя Попов спросил: а скажите, пожалуйста, чем не угодил вам этот объект? Сто процентов, если все тоже самое вы увидите где-то в Европе, вы будете охать и ахать и говорить, какие же гениальные вещи там творят.

Обитатели соцсетей на действия хулиганов отреагировали довольно резко.

– Позорище. Я в шоке. Люди душу вложили, а они так поступают. Люди хоть как то хотели украсить, позор, кто это сделал (скомуниздил), – порицает Федор Ерофеев.

– Никогда не будет у нас как в Европе, что не поставь – украдут. Нужно за лопату давать по 10 лет, – осудил Андрей Дорофеев воришек.

Арт-объект около железнодорожного вокзала в Сыктывкаре. Фото: Нина Юшкова

Вот так непросто началась жизнь нового арт-объекта в городе. Будем надеяться, что вагончик не заберут и вовсе жители города к себе на дачу под компост, как желали комментаторы, и он порадует какое-то время прибывших на поезде гостей и жителей Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятник сапогам первопроходцев из Коми вошел в энциклопедию необычных скульптур России

В конкурсе принимали участие объекты из всех 85 регионов страны (подробности)