Вот такая весна в Коми: порывистый ветер и метель

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На территории Коми 23 марта будет облачно с прояснениями, снег. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8, днем -4...+1, на крайнем северо-востоке ночью -13...-18, днем -4...-9.°С.

В Сыктывкаре 23 марта будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, днем западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5, днем 0...-2°С.

В ближайшие два дня ветер усилится до 15-18 м/с, ожидается метель. Температура ночью -5...-10, при прояснении -9...-14, днем +3...-2, на крайнем северо-востоке 0...-5°С., сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, с началом рабочей недели свои права на территорию республики в полный рост заявит весна. Только она будет достаточно суровой, словно недовольна тем, что в этом году ее долго не пускали «на царство». Прогноз погоды в Коми на 22 – 26 марта.

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