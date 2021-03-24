В Коми зарегистрировали 41 тысячу человек заболевших коронавирусом

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми. За сутки было выявлено менее 70 новых зараженных.

По данным на 24 марта, в регионе зарегистрировано 41 153 носителя. Этот показатель за сутки увеличился на 68 пациентов. При этом одновременно болеют лишь 373 человека.

С выздоровлением за сутки выписано 65 человек, а за всё время – 39 989. Смертью закончилось ещё два случая заболевания (за всё время – 791).

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