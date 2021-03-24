В Сыктывкаре выбрали лучших поваров, парикмахеров и столяров среди заключенных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В ИК-1 и СИЗО-1 в Сыктывкаре выбрали лучших столяров, сварщиков, парикмахеров и поваров в рамках конкурса «Лучший по профессии». Осужденные исправительных учреждений УФСИН, обучающиеся востребованным профессиям, демонстрируют приобретенные навыки и умения.

В исправительной колонии № 1 конкурс был проведен в двух учебных группах – «Станочник деревообрабатывающих станков», «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».

Станочники ответили на 28 вопросов теста, после чего, по предложению мастера производственного обучения Николая Петруковича, изготовили ножку табурета. Победителем был признан обучающийся А., ответивший правильно на 27 вопросов и максимально точно и правильно изготовивший требуемое столярное изделие строго по технологической карте.

Сварщикам предстояло ответить на 12 вопросов теста, разработанных мастером производственного обучения Никитой Тороповым. Вторым этапом предполагалось выполнить стыковую сварку труб. Жюри единодушно признало победителем обучающегося М., ответившего правильно на все вопросы и наиболее качественно выполнившего сварной шов, соединив воедино две трубы.

В следственном изоляторе № 1 свои профессиональные навыки демонстрировали осужденные отряда хозяйственного обслуживания, обучающиеся профессиям «Парикмахер» и «Повар». Тест содержал в себе 40 вопросов, а в качестве практического задания предстояло выполнить стрижку «полубокс». Победителем был признан обучающийся С., который лучше всех освоил как учебную программу, так и владение ножницами, расческой и машинкой под руководством мастера производственного обучения Василия Петренко. Отметим, что ранее данную профессию в профессиональном образовательном учреждении № 23 не преподавали.

Обучающиеся профессии «Повар» под руководством мастера производственного обучения Ильи Торопова после ответов на вопросы теста изготовили актуальный в весеннее время и во время Великого Поста салат «Витаминный». Ученики самостоятельно шинковали овощи и фрукты, определяли их пропорции в салате, добавляли по вкусу соль, сахар, уксус, растительное масло.

Жюри оценивало оформление, подачу, внешний вид и даже запах блюда. После этого все салаты были продегустированы. Победителем был признан обучающийся, чей салат оказался наиболее привлекательным внешне и наиболее сбалансированным по вкусу.

Все обучающиеся без исключения приняли самое активное участие в конкурсе, поскольку такие мероприятия вносят разнообразие в их жизнь, влияют на их исправление и перевоспитание. Победителям конкурса будут вручены дипломы, кроме того будут направлены ходатайства об их поощрении правами начальников исправительных учреждений.

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