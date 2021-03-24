Воркута стала лидером по количеству зараженных коронавирусом за сутки

Наибольший прирост за сутки в Воркуте — 18 случаев Фото: архив "КП"

В Коми сменился лидером по числу заражений covid-19 за сутки. Так, бывший несколько недель на первом месте Сыктывкар уступил первое место Воркуте. Тут обнаружено 18 человек с коронавирусом. Отметим, что всего за сутки было зафиксировано 68 фактов заражения.

На втором месте Сыктывкар – 17 случаев, на третьем – Ухта. Здесь 13 человек подхватили инфекцию.

По данным Роспотребнадзора, в Коми всего 41 153 носителей вируса, активных – чуть менее 400.

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