Мэрия Сыктывкара отреагировала на скандал со сносом кедров под парковку

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В столице Коми разгорелся крупный скандал. Мэрия объявила о намерении выделить участок за зданием регионального Минсельхоза под автостоянку. А там растут 9 кедров. Жители моментально отреагировали в соцсетях, возмущаясь сносом деревьев.

Мэрия Сыктывкара заверила, что кедры будут сохранены. Снесут остальные растущие там деревья.

Речь идет об участке площадью 709 квадратных метров в зоне исторического центра города. Он расположен между домами ул.Бабушкина, 21 и ул.Интернациональная, 13/1. В настоящий момент в этой локации имеется необлагороженная стихийная парковка.

Сейчас в столице Коми проходят публичные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» данного земельного участка. Они продлятся до 10 апреля. Свои предложения и замечания жители могут внести в письменном виде в адрес муниципальной комиссии по землепользованию и застройки в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: ул.Бабушкина, 22, каб.215.

Далее подразумевается формирование земельного участка с последующей постановкой на кадастровый учёт. После этого мэрия города планирует объявить аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в целях создания автомобильной парковки, где и будет прописано сохранение девяти кедров в качестве обязательного условия заключения договора.

Проект обустройства парковки будет разрабатываться по заказу арендатора участка с соблюдением обозначенных выше требований по сохранению кедров, поскольку они представляют ценность. Вокруг кедров может быть предусмотрена зона из газонной плитки, которая пропускает воду для питания деревьев.

Также на участке располагаются другие деревья – это 11 берёз, семь тополей, кустарники – ива, акация и шиповник. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии: деревья имеют сухие и обломленные ветви, в комле ствола морозобойные трещины, а кустарники – разросшиеся. Будут ли они оставлены – зависит от проектного решения специализированной организации по заказу арендатора, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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