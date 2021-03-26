На освещение администрации главы Коми власти потратят более 6 млн рублей

Фото из проектно-сметной документации

В Сыктывкаре здание главы администрации Коми будет освещено новой иллюминацией. На ее установку и закупку власти потратят 6,3 млн рублей, хотя изначально планировали сумму почти вдвое выше – 10,1 млн рублей.

Работами займется частная подрядная организация ООО «Рубин», которая выиграла торги. Ее ближайший конкурент в аукционе предлагал за свои услуги цену выше на 52 тысячи рублей.

Так, за эти деньги фасад здания будет освещен декоративной подсветкой с применением светодиодных светильников. Мощность установки составит 3,8 кВт. Подсветка будет состоять из линейных прожекторов и двунаправленных светодиодных светильников в общем количестве 209 штук мощностью 12, 18, 24 и 36 Вт, установленных на фасаде здания.

Предполагается, что работы должны закончиться до 30 июня этого года.

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