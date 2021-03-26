В Коми скончался журналист Юрий Яглов

Фото: из личного архива Юрия Яглова

В Ухте умер на 42 году жизни журналист Юрий Яглов. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. Известно, что трагедия произошла сегодня, 26 марта, глубокой ночью.

По предварительной версии, причиной смерти Юрия Яглова могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако точного заключения еще нет.

Под трагической новостью десятки людей скорбят о журналисте и приносят своим соболезнования его близким. Они до сих пор не могут поверить, что Юрий покинул этот мир так рано.

Редакция «КП-Коми» приносит искренние соболезнования семье Юрия Яглова.

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