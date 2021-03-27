В Коми за сутки выздоровели от коронавируса 60 пациентов

Эксперты уверены: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным стопкоронавирус.рф на 27 марта, в России 8 885 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 63 новых случая.

Всего в республике сейчас 41 350 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 797 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 40 181 человек (60 пациентов выздоровели за сутки).

Кстати, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора 25 марта.

Однако, по его словам, окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

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