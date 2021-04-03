Синоптики предупреждают: на дорогах Коми гололедица

Фото: Игорь Триер

На территории Коми 3 апреля будет переменная облачность. Временами - небольшие осадки, (снег, мокрый снег, днем с дождем). Днем в отдельных южных районах осадки перейдут в умеренные.

Ветер 4-9 м/с, юго-западный, южный, на юге республики – северо-восточный, северный.

Температура ночью -3...-8, днем +1...+6, на крайнем северо-востоке +2...-3°С.

Ночью и утром на дорогах гололедица.

В Сыктывкаре 3 апреля облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +4...+6°С. Ночью и утром на дорогах гололедица, сообщает Коми ЦГМС.

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