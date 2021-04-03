В Коми зафиксировали 67 новых случаев COVID-19

Всего в республике сейчас 41 821 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным стопкоронавирус.рф, на 3 апреля в России 9 021 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 67 новых случаев.

Всего в республике сейчас 41 821 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 811 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 40 594 человек (56 пациентов выздоровели за сутки).

Кстати, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован уже через два-три месяца. Рубеж 60% вакцинированных планируют преодолеть до конца лета, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

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