Испытано на себе: как «Комсомолка» бесплатные лекарства для своего дитя добывала

Простудные заболевания на Севере из-за климатических условий часто застают детей и родителей врасплох. Фото: Нина Юшкова

Наверное, знакомо каждой мамочке – вечером ребёнок бегал-прыгал после садика, а утром проснулись – на тебе: и кашель, насморк. Вот и нас, в очередной сотый раз застало недомогание – ребёнок встретил новый день лающим кашлем, стал тяжело дышать. Дальше – знакомый сценарий: скорая помощь, укол, приход дежурного педиатра и длинный список лекарств. Врач ушёл, я с «простынью» бегом в ближайшую аптеку, где и оставила 2000 рублей. Хотя по закону, слышала, нам до трёх лет полагаются бесплатные медикаменты. Попробуем разобраться.

Бесплатные лекарства? Не, не слышали.

Моему ребёнку 2 года и 4 месяца – за всё это время мне ни разу не выдавали ни одного бесплатного лекарства, даже не предложили ни одной ма-а-аленькой пилюльки. Приходили разные врачи на вызовы, менялись участковые педиатры, но бесплатные лекарства – не, не слышали!

Вторая детская поликлиника, пациент Максим. Фото: Нина Юшкова

Промониторить, выдавались ли кому-то в городе лекарства или нет, проще простого. Я зашла в группу в вк сыктывкарских мамочек (а их там больше 20 тысяч), вбила в поисковике «бесплатные лекарства» и сразу по постам стало понятно, что тема животрепещущая: десятки, а то и сотни комментариев по данной проблеме.

Записались на приём к участковому педиатру, осталось только дождаться очереди. Фото: Нина Юшкова

Список лекарств есть, а лекарств нет

Почти все комментарии сводились к одному – лекарства не выделяют, не предлагают. Педиатры городских поликлиник, по словам мамочек, говорят, что бесплатных лекарств чаще нет в наличии, или они по своему усмотрению выписывают только малообеспеченным семьям. Кто-то из групповчан хвастал (один человек из 10), что им всегда предлагают рецепты на бесплатные лекарства, если таковые есть в наличии, а кто-то даже писал обращению в республиканскую прокуратуру и минздрав Коми из-за отказа выдать пилюли, положенные по закону, но всё было тщетно.

Весь список бесплатных лекарств отображён в перечне – постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми».

В перечень входят различные препараты, которые используются при лечении простудных заболеваний, кашля, адреномиметики, антигистаминные средства, антибиотики, антисептические препараты, железосвязывающие препараты, препараты для лечения заболеваний уха, лечебное питание и др. Всего 148 страниц, где изложен огроменный список лекарств!

На приёме дали рецепт на бесплатный препарат. Идём ставить печати. Фото: Нина Юшкова

Если есть, выдаём

Для себя решила – если опять назначат лечение, попрошу у своего педиатра рецепт на бесплатный препарат. На нашем участке недавно сменился педиатр, возможно, с ней договориться будет проще. Ранее лекари уходили от темы, ссылаясь на то, что препаратов нет в наличии.

Вот я опять повела ребёнка в свою вторую поликлинику – у ребёнка начался кашель и пришли плохие анализы крови, была выявлена анемия.

Ура! Все формальности пройдены! Фото: Нина Юшкова

– Какие лекарства есть дома с предыдущего больничного? – поинтересовалась врач на приёме.

Оказалось, что мы можем пролечиться препаратами из домашней аптечки, ничего лишнего покупать нам не пришлось. Рецепт на препарат железа педиатр выписала, сказала, что получить мы его можем в аптеке №89 рядом с поликлиникой.

За лекарством бежит первый. А вот и аптека... Фото: Нина Юшкова

– Бесплатные препараты бывают в наличии, но не всегда, – пояснила педиатр. – В первую очередь финансирование из бюджета идёт на закупку жизненно необходимых лекарств, а наличие в аптеке лекарства для лечения простудных заболеваний я проверяю в специальной программе. Вот сейчас я смотрю, какие лекарства от кашля есть в аптеке (госаптека №89) – есть только от влажного кашля. Есть также жаропонижающие, противовирусные…

Вот и нужное окошко! Фото: Нина Юшкова

Как итог, лекарства в наличии всё-таки бывают, просто нужно аккуратно напоминать педиатрам, что вы бы хотели получить и их бесплатно – это ваше право.

Посмотрели рецепт - выдали лекарство! Фото: Нина Юшкова

Кому полагаются бесплатные лекарства?

Перечень бесплатных лекарств также имеется у заведующей вашей поликлиникой. Бесплатные лекарства полагаются всем детям до трёх лет (уровень дохода родителей не имеет значения), а также детям из многодетных семей до шести лет. Жизненно необходимые лекарства выдаются без возрастных ограничений.

Будем лечить анемию бесплатно! Фото: Нина Юшкова

Как получить льготу

Минздрав Коми рассказал Комсомолке, как обстоят дела с выдачей льготных лекарств детям в регионе. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врача-педиатра бесплатно детям первых трех лет жизни.

Список препаратов предоставлен в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Чтобы получать лекарства бесплатно, нужно чтобы имя Вашего ребенка было внесено в список льготников. Сделать это можно в городской поликлинике, представив следующие документы: свидетельство о рождении, полис, СНИЛС, справку о регистрации.

Медработники проверят все документы, отсканируют их и внесут характеристики ребенка в базу данных. После этого врач сможет оформлять бесплатные рецепты через Единую Информационную систему.

Кто в приоритете

При необходимости родителям (законным представителям) необходимо обращаться к лечащему врачу для назначения препаратов по медицинским показаниям, оформления рецептов на препараты. Порядок выписывания рецептов на лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на получение лекарственных средств бесплатно и со скидкой утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания".

В первоочередном порядке могут получить необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия две льготные категории граждан: инвалиды и многодетные семьи.

Расходы на социальную поддержку ограничены

Список лекарственных препаратов и медицинских изделий на бесплатное получение регулярно расширяется, меняется распределение бюджетных средств и управление ими. Региональный бюджет определяется на год, расходы на социальную поддержку ограничены.

Закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий за счет бюджетных средств осуществляется по конкурсным процедурам, в связи с этим поступление лекарственных препаратов в Республику Коми зависит от сроков их проведения.

Потребность в тех или иных лекарствах населения определяют поликлиники города. Медицинскими организациями ежегодно осуществляется предоставление потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях на плановый период в Министерство здравоохранения Республики Коми в целях обеспечения льготных категорий граждан.

На основании сводной потребности медицинских организаций Республики Коми в рамках доведенных лимитов финансирования закупка лекарственных препаратов осуществляется Министерством в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно официальным данным сайта Министерства финансов Республики Коми, проект республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирован в установленном законодательством порядке в рамках основных параметров, определенных Бюджетной комиссией. Ожидается, что в 2021 году расходы составят 89,1 млрд рублей. В эти расходы входит и система здравоохранения Республики Коми, в том числе обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей в возрасте до 3-х лет бесплатно в 2021-2022 г.г.

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