Владимир Уйба заработал на посту главы Коми более 8 млн рублей

Сколько заработал глава Коми Владимир Уйба в 2020 году Фото: Архив "КП"

В 2020 году глава Коми Владимир Уйба заработал 8,13 млн рублей. Соответствующую информацию руководитель региона отразил в декларации о доходах.

Согласно ей, Уйба владеет квартирой площадью 114 кв. м., а также автомобилем ГАЗ-20 и мотоциклом «Урал L40018». Также глава сообщил, что в его пользовании находится еще три квартиры. Их площадь оценивается в 67, 93 и 47 кв. м. Все они находятся в России, заявил Уйба.

Отметим, что по сравнению с предыдущим годом, руководитель республики «победнел». В 2019 году его доход составлял аж 10,29 млн рублей. Но потерял в деньгах не только Уйба, но и его супруга, которая в 2020 заработала 840 тысяч рублей, когда как в 2019 ее доход составил более 2 млн рублей.

В долевой собственности первой леди имеются два земельных участка и три дома, а в индивидуальной собственности - квартира 67 кв.м. В пользовании указаны два участка, три дома и квартира.

У двух несовершеннолетних детей супругов в пользовании указаны объекты недвижимости родителей.

КСТАТИ, согласно опубликованным декларациям о доходах, в 2019 году бывший глава Коми Сергей Гапликов заработал 9 миллионов 895 тысяч рублей. На посту руководителя республики Уйба сменил предшественника в апреле 2020 года.

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