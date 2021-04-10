Холодный ветер с дождём усилился в Коми стократно

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На территории Коми 10 апреля будет переменная облачность. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Воркутинском районе ночью порывы до 23 м/с. Температура ночью -3...+2, днем +8...+13, на крайнем северо-востоке +2...+7°С.

В Сыктывкаре 10 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +10...+12°С, сообщает Коми ЦГМС.

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