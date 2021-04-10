Два человека скончались от коронавируса в Коми

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По данным стопкоронавирус.рф на 10 апреля в России 8 704 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 61 новый случай.

Всего в республике сейчас 42 270 лабораторно подтвержденный случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 831 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 41 100 человек (62 пациента выздоровели за сутки).

Ситуация с COVID-19 в России имеет тенденцию к стабилизации, но в ближайшие месяцы может быть некоторый рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем повышение сезонных заболеваний. А с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключен и здесь некоторый рост", - сказала Татьяна Голикова.

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