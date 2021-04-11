Холодный ветер с дождём: воскресный день в Коми

Фото: yandex.ru

На территории Коми 11 апреля будет переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с.

Температура ночью -2...+3, днем +7...+12, на крайнем северо-востоке 0...+5°С.

В Сыктывкаре 11 апреля ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +9...+11°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Коми (подробности)

Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето (подробности)