В Коми 2 новых случая летального исхода у пациентов с коронавирусом

Всего в республике сейчас 42 330 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным стопкоронавирус.рф, на 11 апреля в России 8 702 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 125 новых случаев.

Всего в республике сейчас 42 330 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 833 пациента, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 41 159 человек (59 пациентов выздоровели за сутки).

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поставил под сомнение обоснованность прогнозов, согласно которым в РФ заболеваемость коронавирусом резко возрастет в середине апреля, сообщает «Интерфакс».

Эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер пришли к выводу, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое - до более 15 тысяч.

Ранее о том, что в ближайшие месяцы может быть рост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации. Но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем повышение сезонных заболеваний. А с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключен и здесь некоторый рост", - сказала Татьяна Голикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения в указе главы Коми: ограничения продлены на месяц (подробности)