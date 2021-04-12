В Сыктывкаре из-за вспышки африканской чумы изымут свиней

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В Сыктывкаре в начале апреля была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим власти региона приняли решение изъять всех парнокопытных, дабы избежать распространения инфекции.

Также стало известно, откуда началось заражение животных. По словам главы Минсельхоза Дениса Шаронова, источник заражения животных — пищевые отходы из учреждений общепита.

На данный момент Республиканская ветеринарная служба взяла ситуацию на особый контроль, добавили в региональном ведомстве.

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