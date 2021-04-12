В Коми продолжается прием заявок на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Чтобы оформить пакет документов и, соответственно, получить шанс на реализацию проекта своей мечты, достаточно нескольких часов. Заявки принимаются до 30 апреля.

Документы на участие в XVII Конкурсе социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе можно подать как в традиционных номинациях "Духовность и культура", "Спорт", "Экология", так и в новой – "Инновации", объявленной в честь 30-летия ЛУКОЙЛа.

К участию допускаются некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территориях РК и НАО.

Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и Ненецком округе проводится с 2005 года. За все время участие в нем приняли более 1700 проектов, 400 с лишним вошли в число победителей и были поддержаны грантами.

С информацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе "Ответственность".

Из года в год неравнодушные северяне при грантовой поддержке ЛУКОЙЛа меняют к лучшему жизнь в своих городах, селах и деревнях. Дома культуры получают новые костюмы и оборудование, спортивные секции – инвентарь и возможность проведения соревнований, школы – современное оснащение для развития современных направлений образовательной деятельности: информатики, микробиологии, экологии, робототехники и многих других. В регионах создаются новые спортивные и игровые площадки, обустраиваются общественные территории.

Приведем лишь несколько примеров проектов, реализованных при грантовой поддержке.

В Усть-Цильме рядом с местным культурным центром обустроили "Добрую аллею".

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В школе усинского села Усть-Уса обновили и оснастили краеведческий музей.

Для ухтинского Центра творчества приобрели мобильный планетарий.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Школа печорского поселка Кожва оборудовала лингафонный класс для изучения иностранных языков.

В ухтинском детском саду №60 создали условия для обучения основам инженерно-технического конструирования и робототехники.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В ненецком поселке Искателей установлена скульптурная композиция «Первым геологам Крайнего Севера».

На средства полученных в разные годы грантов на территории усть-цилемской школы им. М.А Бабикова обустроили "Веревочный городок" для отработки туристских и альпинистских навыков. А в усинской школе №4 навыки скалолазания и спортивного туризма школьники и взрослые постигают благодаря новому мобильному скалодрому.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В ижемской деревне Гам ведутся работы по восстановлению храма Сретения Господня.

Сосногорские и усинские школьники с помощью нового оборудования осваивают командную игру в лазертаг.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Ветераны лыжного спорта из Ненецкого округа приобрели современную экипировку и оплатили поездку в Норвегию на «Кубок мира мастеров», где принесли в копилку российской сборной 10 медалей и помогли ей выиграть 1-е общекомандное место.

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