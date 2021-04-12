Три пациента с коронавирусом скончались в Коми за сутки

В Коми увеличилось число инфицированных Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.

Так, в Коми за сутки зарегистрировали ещё62 человека с коронавирусом. Общее количество зараженных достигло уже 42 392 пациентов.

С выздоровлением за сутки выписали 58 человек (за всё время – 41 217). Смертью закончилось ещё три случая заражения. За всё время пандемии скончались 836 пациентов с COVID-19.

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