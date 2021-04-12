В Сысольском районе по трассе бегает волчок

Фото: скриншот видео группы "Волки в Коми"

В Визинге Сысольского района на трассу вышел волчонок. Серый разбойник не боится ни машин, ни людей, ни освещенной территории, утверждают очевидцы.

Видео местные жители разместили в группе "Волки в Коми" в соцсети "ВКонтакте". Хищник вышел на дорогу в 2 часа ночи возле деревни Елиин.

"Совершенно никакого страха, собаки и то шарахаются от машин. Хищник почувствовал свою безнаказанность в селе. Нужно срочно принимать меры, пока не поздно. Может сотрудникам МВД и ППС дать разрешение на отстрел хищника даже без угрозы жизни человеку в населенном пункте? Вы как думаете?" - задались вопросом читатели.

Как ранее сообщал "Комиинформ" со ссылкой на администрацию Сысольского района, алгоритм действий при выходе животных к людям отработан. Местные жители, которые столкнулись с хищником или обладают какой-либо информацией, звонят в ЕДДС. Дежурный передает сообщение в Общество охотников и рыболовов, которые определяют порядок действий.

С начала года в Сысольском районе добыли больше десятка волков, сегодня в муниципалитете есть около 700 действующих профессиональных охотников, также в районе действует ТОС "Волчица". В прошлом году муниципалитет дополнительно выделял финансовые средства на помощь в регулировании численности хищников. Это около 70 тыс. руб.

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