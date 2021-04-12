Синоптики обещают шквалистый ветер в Коми

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На территории Коми 12 апреля будет переменная облачность. В южных районах – преимущественно без осадков, в северных районах – местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке ночью юго-западный 9-14 м/с, порывами 17-19 м/с, днем западный, северо-западный, 15-20 м/с, порывами 22-24 м/с.

Температура ночью -3...+2, днем +7...+12, на крайнем северо-востоке ночью и днем -2...+3°С.

В Сыктывкаре 12 апреля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный,7-12 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +9...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

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