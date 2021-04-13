В Сыктывкаре 2,5 тысячи учеников и воспитанников детсадов заболели ОРВИ

В Сыктывкаре больше болеют ОРВИ, чем коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре заболеваемость ОРВИ и гриппом в разы выше, чем коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных мэрией города.

Так, на начало рабочей недели в городе зарегистрировано 1 096 школьников и 1 500 воспитанников детских садиков с диагнозом острые респираторные вирусные инфекции. Среди персонала также высокая заболеваемость. Например, из 2 340 педагогов в школах гриппом заболели 32 (1,4%). В дошкольных образованиях ситуация такая же - 77 (1,7%) сотрудников детсадов из 4 522 больны ОРВИ.

Что касается коронавируса, то им заразилось ничтожно маленькое количество детей и взрослых. Так, в школах заболеваемость среди детей составила 0,03%, а в детских садиках - 0,04%. Педагоги городских образовательных учреждений и вовсе здоровы.

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