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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 11:21

В Коми более 830 человек скончались от коронавируса

Показатель смертности вырос на три пункта за сутки
Источник:kp.ru
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В Коми сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом

В Коми сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Коми. Так, за последние сутки коронавирус выявили у 60 человек.

Общее количество зараженных достигло 42 452 человек. При этом одновременно болеют 337.

С выздоровлением было выписано 59 человек за сутки, а за всё время пандемии – 41 276. Смертью закончилось ещё три случая заболевания (за всё время – 839).

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