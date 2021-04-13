Турция и Танзания вновь закрыты для жителей Коми

Анна Попова: "Из 30 стран, с которыми сейчас есть авиасообщение, в 21 за прошедшие три недели мы видим определённую дестабилизацию ситуации". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 апреля по 1 июня ограничено регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, сообщают на сайте кабмина.

За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества «Концерн “Титан-2”» в строительстве атомной электростанции «Аккую», вывоза российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул, Стамбул – Москва.

Кроме того, туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период, уточнила на брифинге 12 апреля вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова.

Также принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова: «Если говорить о странах, с которыми у нас открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим определённую дестабилизацию ситуации. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Если в Российской Федерации это 45 случаев на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года.

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