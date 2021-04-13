Мэрия Воркуты пожаловалась на снежные завалы в центре города

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Неудовлетворительное состояние территории между зданиями гостиницы «Воркута» и ТРЦ «Каскад» ежегодно в период активного таянии снега вызывает массу недовольства среди населения, констатирует пресс-служба мэрии Воркуты. И рассказывает, как собирается бороться с недобросовестными предпринимателями.

Глубокий рыхлый снег вперемешку с талыми водами делает невозможным проезд спецтехники и личного автотранспорта, в том числе к парковочным местам, существенно затрудняет передвижение пешеходов. С таким «уважением» относятся к воркутинцам и гостям города владельцы гостиничного и торгово-развлекательного бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Весенняя уборка от снега относительно небольшой площадки перед зданиями не производится на протяжении уже нескольких лет, что является нарушением правил благоустройства муниципалитета.

Специалисты управления городского хозяйства и благоустройства городской администрации в этот период ведут контроль за состоянием прилегающих к зданиям территорий, направляют в адрес владельцев требования о необходимости проведения расчистки площадок, проездов, а также кровель во избежание возникновения угрозы жизни и здоровья граждан. Тем не менее, на днях с крыши ТРЦ «Каскад» сошел снег. Тяжелые снежные глыбы упали на крыльцо одного из входов в здание и тротуар. К счастью, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Как пояснили в администрации города, владельцы зданий ТРЦ и гостиницы, у последнего надо отметить их 12, практически не выходят на контакт, не реагируют на требования.

При этом у местных властей сегодня нет рычагов воздействия на безответственных предпринимателей и, соответственно, возможности повлиять на процесс расчистки частной территории. Предписания выполняются частично, а обращения в суд заканчиваются «предупреждением» собственников.

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Решением в данном вопросе станет внесение изменений в правила благоустройства, которые в подобных ситуациях позволят привлекать собственников частных территорий к ответственности. Проект документа уже находится в разработке.

– Пока же очень хочется надеяться на то, что владельцы зданий обратят внимание на ежегодную проблему и объединят усилия для ее решения, чтобы в очередной раз не позориться перед земляками, открыто демонстрируя нарочитую скупость и сомнительную экономию на людях, обеспечивающих их благосостояние, – прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства и благоустройства.

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