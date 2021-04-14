В Коми резко выросло число смертей от коронавируса

В Коми озвучили свежие данные по коронавирусу
Фото: архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в Коми.
Так, по состоянию на 14 апреля, в стране зарегистрировано 42 613 зараженных коронавирусом. За сутки этот показатель увеличился на 61 человек. При этом одновременно болеют 335. пациентов.
С выздоровлением за сутки выписали 57 пациентов, а за всё время – 41 333. Смертью закончилось еще шесть случаев заболевания (за всё время – 845).
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